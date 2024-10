Pizzaiolo di Pozzuoli vince contest sull’isola di Procida

PROCIDA – Procolo Ferrigno, pizzaiolo flegreo, nativo di Pozzuoli, si è aggiudicato la gara il contest “Un pizzaiuolo per Procida” andato in scena venerdì sull’isola. Ferrigno ha avuto la meglio su altri 25 concorrenti “Ho presentato la mia marinara procidana con pomodoro san Marzano pomodorini gialli e rossi origano capperi e alici procidane cercando di rispettare il chilometro zero. Quando hanno annunciato il mio nome io sono subito scoppiato a piangere dalla gioia sono molto felice” ha raccontato il vincitore.