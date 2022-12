Più sicurezza a Bacoli, vigili in azione anche di notte durante le feste di Natale

BACOLI – Bacoli più sicura durante le festività di Natale. È stato istituito il servizio notturno della polizia municipale. Ad annunciarlo il sindaco Josi Gerardo Della Ragione dopo l’escalation di furti che ha presentato come sfondo anche la città flegrea: «Gli agenti resteranno in strada, fino a tardi, tutti i giorni, durante l’intero periodo delle festività natalizie. Siamo riusciti a trovare i fondi e a mantenere un impegno preso con la comunità per prevenire fenomeni di furti. Intensificheremo i controlli nelle frazioni, nel centro, nelle traverse. Saremo su tutto il territorio, con posti di blocco, in sinergia con le forze dell’ordine, la Prefettura e Questura. Potenzieremo la vigilanza per il rispetto del Codice della Strada». Ma c’è di più. Presto entreranno in funzione altre telecamere per sorvegliare piazze, piste ciclabili, parcheggi. Si lavora per garantire sicurezza, ordine pubblico e quiete sul territorio, nonché per salvaguardare il patrimonio dell’Ente.