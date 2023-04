Paura a Bacoli: camion con barca si ribalta sul porto di Baia e finisce in mare – LE FOTO

BACOLI – Attimi di paura questo pomeriggio a Baia dove un camion con una barca a rimorchio si è ribaltato ed è finito in mare. Il conducente del mezzo è riuscito ad abbandonare la cabina di guida prima che il mezzo finisse in acqua. L’incidente è avvenuto durante le operazioni di messa in mare del natante, che stava per essere sollevato da un braccio gru. La barca è finita a diversi metri dalla banchina, mentre il camion è rimasto sospeso con la parte posteriore finita in acqua. Sul posto sono giunti i mezzi della Guardia Costiera. Si indaga sulla dinamica dell’incidente che fortunatamente non ha provocato né vittime né feriti. Avviate le operazioni di recupero dei mezzi.