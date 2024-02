Nuova forte scossa a Pozzuoli: magnitudo 3.0 avvertita in tutta l’area flegrea

POZZUOLI – Non si ferma il fenomeno sismico a Pozzuoli e nell’area flegrea. Dopo l’evento delle 19:09 di magnitudo 2.7 con epicentro nel golfo di Pozzuoli, una nuova scossa ha fatto tremare l’intera città e i comuni limitrofi. Questa volta il sisma rilevato dai sensori dell’Osservatorio Vesuviano alle 20:22 è stato di magnitudo pari a 3.0 ad una profondità di 2.4 km con epicentro nei pressi del cimitero di Pozzuoli, in via Luciano.

IL SISMA – In tanti hanno sentito tremare vetri e pareti non solo a Pozzuoli ma in tutta l’area flegrea. Segnalazioni sono arrivate dai quartieri di Monterusciello e Licola, da Quarto, Agnano, Soccavo, Pisani, Pianura, Bagnoli e Fuorigrotta. Non si registrano comunque danni né particolari situazioni di criticità.