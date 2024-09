Nelle acque di Arco Felice il II Trofeo Surflifesaving Città di Pozzuoli

POZZUOLI – Si è disputato nella mattinata nuvolosa di domenica 22 settembre, presso il Lido Montenuovo di Pozzuoli, il II Trofeo Città di Pozzuoli Surflifesaving CSAIn, organizzato dal Play Off di Lucrino. Un programma intenso ha previsto una staffetta e numerose prove individuali di nuoto per salvamento, sia in acque libere (frangente, canoa, tavola, corsa-nuoto-corsa, guado) che su spiaggia (sprint, corsa, gara di bandierine). Si è aggiudicato il trofeo, con 5 vincitori di categoria (Cinzia Marini, Francesca Zambon, Ugo Bonessio, Andrea e Massimiliano Longobardo), la squadra romana ASDC Romaster, guidata da Andrea Longobardo che così commenta a caldo: «Ci avviamo verso la conclusione della stagione con un buon risultato in una competizione molto ben organizzata dal Play Off». Per Dario Furno, allenatore del Play Off, reduce dagli ottimi esiti del campionato nazionale di categoria che ha avuto luogo a Riccione, «le gare sono state divertenti, anche più competitive dello scorso anno, nonostante un’affluenza più bassa. Per ciò che concerne le gare agonistiche di questa stagione, siamo contenti di essere risultati la prima società in Campania e la quindicesima a livello nazionale: con questi presupposti ci auguriamo di riconfermare i nostri successi per l’anno venturo».