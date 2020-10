POZZUOLI – Nel giorno del boom di contagi con 544 positivi in tutta la Regione Campania a Pozzuoli fortunatamente si registra un solo caso, dato in discesa rispetto agli ultimi giorni. Attualmente i casi di Covid19 in città sono 105 su un totale di 257 dall’inizio della pandemia. Nella giornata di ieri sono risultati positivi ai test anche due piccoli studenti di 3 e 4 anni che frequentano rispettivamente le scuole Montalcini 1 di Monterusciello e la privata all’interno del comprensorio Olivetti.