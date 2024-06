Nei Campi Flegrei la giornata internazionale contro il consumo e il traffico di droga

BACOLI – La Giornata mondiale contro l’abuso e il traffico di droga si inserisce pienamente nel programma dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite attraverso l’obiettivo 3 che stabilisce, tra i vari punti riguardanti la salute e il benessere degli individui, il bisogno di “rafforzare la prevenzione e il trattamento di abuso di sostanze, tra cui l’abuso di stupefacenti e il consumo nocivo di alcol”; ma non solo, “il disturbo da gioco d’azzardo, la dipendenza da cibo e da internet” sono nuove forme di dipendenze di tipo comportamentale che oltre a causare disagio e disturbi clinicamente significativi costituiscono un problema di sanità pubblica di crescente importanza con un alto impatto nella vita quotidiana.

LA GIORNATA – Il tema di quest’anno, lanciato dall’UNODC, è Listen First – ascoltare bambini e giovani è il primo passo per aiutarli a crescere sani. Si tratta di un’iniziativa che mira a sostenere la prevenzione dell’abuso di droghe e non solo e a promuovere investimenti nel benessere di bambini e giovani, delle loro famiglie e comunità. La suddetta Giornata mondiale deve essere uno stimolo a domande serie e di impegno collettivo, evitando la celebrazione di schemi e protocolli già consolidati e desueti e desiderio di proposte concrete e punti di vista differenti, entrando dentro il mondo giovanile attraverso l’ascolto, la comprensione e proposte concrete.

IL PROGETTO – Per questo, nell’ambito delle attività previste dal PROGETTO COPRA – COntrastare la povertà educativa, PRevenire l’abbandono scolastico, Azioni a supporto della scuola, delle famiglie e del territorio, promosso dalle ACLI Flegree e dal Dipartimento Dipendenze Patologiche dell’ASLNapoli 2 Nord e sostenuto dal Dipartimento di Coesione Territoriale, per il 26 giugno prossimo è stata organizzata una Conferenza Stampa alle ore 12.00 presso la Sala Ostrichina del Parco Vanvitelliano del Fusaro – Bacoli, finalizzata ad illustrare l’entità del fenomeno e i risultati delle azioni di prevenzione e di cura messe in campo fino ad ora e quelle in programma derivate dalla sinergia tra Dipartimento Dipendenze Patologiche, Terzo Settore, forze dell’ordine, istituzioni scolastiche ed enti che a vario titolo si occupano della promozione del benessere dei giovani. A chiusura della conferenza stampa sarà presentato un videoclip musicale realizzato dai ragazzi del Liceo Seneca di

Bacoli, nell’ambito del suddetto progetto COPRA. Sarà, inoltre, pubblicizzato l’evento che si terrà ad inizio anno scolastico 2024-2025, che ha visto nelle passate edizioni la partecipazione di centinaia di giovani, in un momento di festa in cui promuovere la corretta informazione e

sensibilizzazione sui rischi delle dipendenze. Per l’occasione, sono stati invitati a presenziare i rappresentanti istituzionale dei Comuni di Bacoli, Pozzuoli e Monte di Procida, dell’ASL Napoli 2 Nord, del Centro Giustizia Minorile di Napoli, del Comando Compagnia Carabinieri di Pozzuoli, nonché di alcuni Istituti Scolastici del territorio; Enti del Terzo Settore impegnati da anni in questo settore.