POZZUOLI – Il Comune di Pozzuoli è alla ricerca di un operatore economico per l’organizzazione e la realizzazione di eventi e attività culturali durante le festività

natalizie nell’ambito della manifestazione “Natale 2022 a Pozzuoli – La magia del Rione Terra”. L’obiettivo è valorizzare il patrimonio storico, artistico, archeologico e paesaggistico della città attraverso una kermesse. Da qui la manifestazione di interesse finalizzata ad individuare un operatore economico che promuova il coinvolgimento degli artigiani e degli operatori locali per la riapertura delle botteghe e dei locali destinati ad attività commerciali situati ai piani terra degli edifici già in consegna al Comune. Si punta così da un lato a dare vita alla nascita di attività commerciali nelle vie, negli slarghi e nelle piazze mediante la valorizzazione delle eccellenze artigianali ed enogastronomiche locali e dall’altro alla fruizione turistica dell’antica rocca di Pozzuoli.

IL PROGETTO – L’idea progettuale – si legge nell’avviso pubblico – dovrà essere realizzata tra il 15 novembre 2022 e il 15 gennaio 2023. La proposta dovrà riguardare i seguenti ambiti: la realizzazione, tra i luoghi dell’antica Rocca, di iniziative culturali, artistiche e

turistiche, mediante valorizzazione delle varie forme d’arte, in grado di coinvolgere tutte le fasce di età, con spettacoli, concerti, animazione, mostre ed esposizioni; l’utilizzo delle 15 botteghe, dei 4 bar e del ristorante/bar del Rione Terra per la riscoperta delle eccellenze dell’artigianato e della enogastronomia.