MONTE DI PROCIDA – “Homo Civicus 2020” all’amministrazione comunale presieduta da Peppe. Pugliese. Il premio è stato consegnato ieri all’Anfiteatro Flavio di Pozzuoli dall’Associazione Apoti nell’ambito del Pozzuoli Jazz Festival. “Per il costante impegno a sostenere e promuovere la salvaguardia e la trasmissione delle conoscenze, delle tradizioni locali e dei valori identitari della città e dei Campi Flegrei”- sono le motivazioni che hanno decretato l’assegnazione del premio – e per la sensibilità nella tutela del patrimonio di bellezza e culturale che ci circonda”

I VALORI – Felicità e soddisfazione sono state espresse dal sindaco Peppe Pugliese: «Come Amministrazione di Monte di Procida abbiamo ricevuto il “Premio Homo Civicus Flegreo 2020” per il nostro costante impegno a sostenere e promuovere la salvaguardia e la trasmissione delle conoscenze, delle tradizioni locali e dei valori identitari della città e dei Campi Flegrei. -ha detto il primo cittadino- Valorizzare il nostro enorme patrimonio di bellezza e cultura è un obiettivo che ci ha visti sempre in prima linea, in collaborazione con le associazioni e tutte le altre realtà del territorio. Insieme a noi è stata premiata anche l’associazione Vela Latina, un’altra eccellenza di Monte di Procida. Sono molto orgoglioso e felice di aver ricevuto questo importante premio perché proviene da persone impegnate da anni per il territorio Flegreo. Grazie di cuore!»