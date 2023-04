MONTE DI PROCIDA/ In arrivo 220 nuovi posti barca nel porto di Acquamorta

MONTE DI PROCIDA – Nuovi pontili nel porto di Acquamorta. L’installazione partirà nella giornata di oggi e garantirà altri 220 posti barca e nuove opportunità di lavoro. Una risorsa per i cittadini che potranno godere di maggiori servizi e maggiori possibilità di accesso al mare. Ma una risorsa anche per il turismo e l’economia locale. «Un investimento importante di oltre 1,5 milioni di euro in collaborazione con Cassa Depositi e Prestiti, reso possibile grazie alla solidità del nostro bilancio, al lavoro dell’Ufficio Demanio e Patrimonio diretto dall’Arch. Schiano di Cola e alla tenacia del Consigliere Vincenzo Scotto – spiega il sindaco Giuseppe Pugliese – L’installazione comincerà oggi stesso. Parallelamente continuano i lavori per l’implementazione delle aree parcheggio della Marina di Monte di Procida. Sarà un’estate ancora più bella».