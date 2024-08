MONTE DI PROCIDA/ Aprono abusivamente il cimitero per godersi i fuochi d’artificio

MONTE DI PROCIDA – Si sa, a Monte di Procida la festa patronale è qualcosa di sacro, come lo sono i fuochi di chiusura che ogni anno vengono sparati sul molo di Acquamorta. Migliaia di persone si sono riversate in ogni angolo del paese per non perdersi il classico spettacolo pirotecnico sul mare, con lo sfondo di Procida alle spalle.

IL CIMITERO – Persone in ogni luogo possibile che potesse dare un minimo di visibilità. Allora perchè al sacro della festa patronale non accoppiamo anche il sacro del cimitero? E perchè non aprire di sera i cancelli del cimitero per avere la prima fila sul porto di Acquamorta? E’ stata questa la pessima idea di alcune persone che hanno deciso di aprire, in maniera abusiva, i cancelli del cimitero anche di sera. E l’Amministrazione cosa farà? Prenderà provvedimenti su chi ha profanato un luogo sacro come il cimitero?