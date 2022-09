POZZUOLI – Al via ad Arco Felice la seconda edizione di “Arrichiello Fashionweek”, organizzata da Elena Arrichiello. Una kermesse di sfilate, ogni giorno, con un brand diverso. Apripista della prima giornata (oggi, 29 settembre) sarà Elisabetta Franchi, poi toccherà a Liujo e ad Alessandro Legora per poi concludere sabato quando salirà in passerella la collezione di Patrizia Pepe. Partnership della giornata conclusiva saranno Diego Vitagliano, Sake Sushi, Up And down e I Moris luxury. La seconda edizione di “Arrichiello Fashionweek” chiuderà i battenti con un party con una special Guest al dj set, Alex Colle. La sfilata sarà trasmessa anche in diretta Instagram (Arrichiello moda) a partire dalle 18. Arrichiello Moda si trova in via Raimondo Annecchino 131, ad Arco Felice.