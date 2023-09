Moda a Pozzuoli: al via la terza edizione dell’Arrichiello FASHIONWEEK

POZZUOLI – Anche quest’anno va in scena l’appuntamento con la moda a Pozzuoli, location dell’Arrichiello FASHIONWEEK ad Arco Felice. La kermesse, giunta ormai alla sua terza edizione, avrà inizio domani (giovedì 28 settembre) e si concluderà sabato 30 settembre. L’ultima serata sarà dedicata alla solidarietà, per la Onlus “Angeli Guerrieri della Terra dei fuochi”. Liu-Jo il 28, Alessandro Legora il 29 ed Elisabetta Franchi il 30 saranno i nomi dei marchi che daranno vita alla tre giorni che sarà trasmessa in diretta live sui social a partire dalle 17. Alla manifestazione parteciperanno gli sponsor Vitagliano, Pizzalò, Matilde Zasso, Up and Down, Ugo UMD bar e Saké che offriranno una degustazione dei propri prodotti durante la serata conclusiva. Special guest Alex Colle.