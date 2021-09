POZZUOLI – Confermate le indiscrezioni del nostro giornale sulla visita del presidente della Repubblica Sergio Mattarella al Rione Terra di Pozzuoli. L’evento è stato reso noto dall’organizzazione di “Puteoli Sacra” che ha annunciato l’arrivo di Mattarella e del ministro della giustizia Marta Cartabia per le ore 11. Non ci sarà il sindaco di Pozzuoli Vincenzo Figliolia a fare gli onori di casa, bensì il Vescovo di Pozzuoli, Monsignor Gennaro Pascarella, il Direttore della Fondazione Regina Pacis e Cappellano dell’Istituto Penale Minorile di Nisida, don Gennaro Pagano.

LA RABBIA – Una decisione che ha fatto storcere il naso al sindaco di Pozzuoli Vincenzo Figliolia che nei giorni scorsi ha tenuto calda la linea telefonica tra Pozzuoli e Roma per “trattare” una partecipazione più adeguata al ruolo di primo cittadino della città che accoglierà il presidente della Repubblica. Ma dalla capitale sono stati intransigenti. Ad oggi Figliolia farà parte del corteo, composto dagli altri sindaci flegrei e dal presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, che seguirà Mattarella a “distanza di sicurezza”. Programma che non è andato giù al sindaco di Pozzuoli, come confermato dai suoi più stretti collaboratori, che sperano in un cambio di programma che possa dare un minimo di visibilità al sindaco di Pozzuoli che, fascia al collo, rischia di dover correre dietro al presidente della Repubblica.

IL COMUNICATO – Matterella visiterà i luoghi dove si sta tenendo la più grande esperienza di recupero sociale e reinserimento professionale in Europa di giovani e donne provenienti dall’area penale, grazie alla collaborazione con gli istituti penitenziari di Nisida e Pozzuoli, e il sostegno di Fondazione Con il Sud, Fondazione Giglio, Fondazione Eduardo De Filippo, Associazione Costruttori Edili di Napoli – A.C.E.N., Provincia Italiana dei Missionari di N. S. De La Salette; Ance Campania; Figlie della Presentazione di Maria Santissima al Tempio. A Largo Migliaresi è prevista una postazione dedicata ai cinefotoperatori, gli interessati potranno richiedere accredito entro venerdì 9 settembre alle ore 15.00 inviando una email a [email protected] L’evento in Cattedrale sarà trasmesso in diretta sulla pagina Facebook di Puteoli Sacra.