Mare mosso, saltano corse da Pozzuoli e Napoli verso le isole

POZZUOLI – Disagi, ritardi e partenze cancellate a causa del forte vento di ponente che ha reso il mare molto mosso. Sospesi da questa mattina diversi collegamenti degli aliscafi e dei traghetti da e per i porti di Forio e Casamicciola. Restano parzialmente operativi, invece, alcuni collegamenti da e per Ischia Porto. Anche diverse corse dei traghetti da Ischia verso Pozzuoli risultano annullate. Situazione simile per Procida, dove saranno garantite poche corse, sia di aliscafi che di navi, per la giornata dell’Immacolata. Molti collegamenti da Napoli e Pozzuoli sono già stati cancellati. A Capri, invece, l’intero servizio dei mezzi veloci è stato sospeso, e i collegamenti con l’isola saranno assicurati esclusivamente dalle navi.