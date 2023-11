LICOLA/ Donna aggredita da un pitbull randagio per difendere il suo cagnolino

POZZUOLI – Paura a Licola Mare: una donna è stata aggredita da un pitbull randagio mentre cercava di difendere il suo cagnolino. La signora stava passeggiando in strada con il suo cane di piccola taglia al guinzaglio quando a un tratto un pitbull li ha aggrediti. La donna ha cercato di fare da scudo al suo cucciolo ed è stata azzannata dal pitbull a entrambe le braccia. Oltre 90 i punti di sutura. La signora è stata infatti trasferita all’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli per le cure del caso. Intanto sono state avviate le ricerche del cane randagio dall’Asl e dalla polizia municipale. Ad oggi il cane non è stato ancora trovato. «Se qualcuno lo avvista, deve contattare la polizia municipale. Purtroppo questo pitbull ha già azzannato due persone», è il grido d’allarme dei residenti di via del Mare.