“Le ragioni di uno sportello sul burnout”: oggi il convegno a Pozzuoli

POZZUOLI – Free Pozzuoli e l’Osservatorio per la Tutela dell’Ambiente e della Salute hanno organizzato per la giornata di oggi, dalle 17.30 alle ore 19.30, presso Palazzo Migliaresi del Rione Terra a Pozzuoli, un convegno, con il Patrocinio del Comune, sul tema: “Le ragioni di uno sportello sul burnout”. «È noto che il burnout è la rappresentazione di una condizione di stress collegata al contesto lavorativo, con particolare riferimento al monto della scuola e della sanità», fanno sapere in una nota i promotori dell’iniziativa.

L’INIZIATIVA – Interverranno: Luigi Manzoni, sindaco di Pozzuoli; l’Avvocato Domenico Carozza, Giuslavorista; il Prof. Marcello D’Aponte – Prof. Associato Università Federico II -Cassazionista : la Dottoressa Patrizia Somma, Psicologa-Psicoterapeuta delle Psicopatologie Cliniche e del Lavoro. Sono stati invitati i sindaci flegrei, il Direttore Generale e la Direttrice Sanitaria dell’ASL Napoli 2 Nord, le Organizzazioni Sindacali, i Dirigenti ed il personale scolastico, i cittadini tutti.