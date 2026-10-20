Lavoro e innovazione, a Bacoli nasce la rete dei sette ITS Academy della Campania

BACOLI – Sette ITS Academy, un’unica rete regionale e un obiettivo comune: formare i professionisti di cui le imprese hanno bisogno e offrire ai giovani nuove opportunità di lavoro qualificato. Sarà presentata venerdì 23 ottobre, nella suggestiva cornice della Sala dell’Ostrichina del Parco Borbonico del Fusaro, a Bacoli, la Rete degli ITS Academy della Campania, protagonista dell’evento “Scegli il tuo futuro”, in programma dalle 10.30 alle 13.00. L’iniziativa punta a rafforzare il collegamento tra il mondo della scuola e quello delle imprese, mettendo al centro una delle sfide più importanti per il futuro della Campania: trasformare la formazione in concrete prospettive occupazionali, rispondendo alla crescente domanda di competenze tecnologiche e professionali.

Dalla meccatronica alle tecnologie digitali, dalla blue economy alla logistica, fino alle scienze della vita e alle nuove tecnologie per l’ambiente costruito: sono questi alcuni dei settori strategici sui quali si concentra l’attività degli ITS Academy, percorsi di alta specializzazione tecnica progettati in stretta collaborazione con le aziende. A fare rete sono sette Fondazioni ITS Academy campane: MA.ME., capofila del progetto, Accademia Marittima Meridionale, SCITEC – Nuove Scienze e Tecnologie della Vita, Casa Campania, Antonio Bruno, ICT Campus e Campania Hitech & Communication. La collaborazione nasce nell’ambito del progetto “Rete degli ITS Academy Campania”, finanziato dal PNRR, con l’obiettivo di costruire un sistema condiviso di orientamento capace di accompagnare studenti e famiglie nelle scelte dopo il diploma. Non soltanto formazione, dunque, ma un confronto diretto con il mondo del lavoro. Le imprese partner partecipano alla definizione dei percorsi formativi, contribuiscono allo sviluppo delle competenze e accompagnano i giovani verso l’inserimento professionale. Proprio le aziende saranno tra le protagoniste della mattinata, con testimonianze sulle figure professionali maggiormente richieste, sulle trasformazioni dei processi produttivi e sulle opportunità offerte dai diversi comparti dell’economia regionale. L’incontro, patrocinato dal Comune di Bacoli, si aprirà con gli interventi del sindaco Josi della Ragione, dell’assessora regionale al Lavoro e alla Formazione Angelica Saggese, della dirigente regionale UOS Istruzione Natalia D’Esposito e di Bruno Scuotto, della Cabina di regia ITS della Regione Campania. A moderare sarà Cinzia Massa, assessora al Lavoro, alla Formazione e ai Giovani del Comune di Bacoli.

La presentazione della Rete degli ITS Academy della Campania sarà affidata a Enrico Viceconte, in rappresentanza di ITS Academy MA.ME., capofila del progetto. Dopo gli interventi delle imprese, spazio ai giovani: dalle 12.20 alle 13.00 saranno organizzati colloqui di orientamento presso gli stand e dimostrazioni di esperienze laboratoriali, per conoscere da vicino le tecnologie, i percorsi di studio e le prospettive professionali. L’appuntamento di Bacoli rappresenta così il primo momento pubblico di presentazione di una rete che punta a mettere a sistema formazione, innovazione e sviluppo produttivo, con una prospettiva precisa: offrire ai giovani campani strumenti concreti per costruire il proprio futuro professionale e alle imprese le competenze necessarie per crescere.