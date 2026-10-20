Scatta l’allerta meteo arancione: prevista la chiusura delle scuole a Pozzuoli e nei Campi Flegrei

POZZUOLI – La Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo di colore Arancione valido dalla mezzanotte e in vigore per tutta la giornata di mercoledì 21 ottobre. Sulla zona 1 (Piana campana; Napoli; Isole; Area Vesuviana); zona 2 (Alto Volturno e Matese); zona 3 (Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini) e zona 4 (Alta Irpinia e Sannio). Si prevedono, infatti, soprattutto nella prima parte della giornata, precipitazioni locali o sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, localmente di moderata o forte intensità. Su tutte le altre zone della Campania vige invece un’allerta meteo di colore Giallo.

LE SCUOLE – Pozzuoli e i comuni dei Campi Flegrei rientrano nella Piana Campana interessata dall’allerta meteo arancione la quale prevede, come da protocollo, la chiusura di tutte le scuole. Nelle prossime ore sono attese le ordinanze dei sindaci.