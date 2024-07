Lampade votive, oltre 100 distacchi per morosità al cimitero di Quarto

QUARTO – Lampade votive, oltre 100 i distacchi per morosità al cimitero di Quarto. A coordinare le operazioni l’ufficio Patrimonio dell’Ente di via De Nicola. In particolare, si è proceduto al distacco di 118 utenze delle lampade votive cimiteriali di loculi, tumuli e altri manufatti del cimitero Sezione Lato “Nuovissimo”. Sono invece 50 i punti luce delle lampade cimiteriali riattivati a seguito del pagamento degli arretrati. Una parte dei cittadini inadempienti ha deciso infatti di regolarizzare la propria posizione, sanando i propri debiti e ottenendo il via libera dal Comune e il ripristino del servizio. In totale è stata versata all’Ente la somma complessiva di 5mila euro per tutti gli anni arretrati. «I morosi che hanno subito il distacco potranno riattivare il servizio solo previo pagamento a mezzo bollettino PagoPA degli arretrati maturati, recandosi esclusivamente presso gli uffici cimiteriali», fanno sapere dal Comune.