POZZUOLI – Cronaca Flegrea seguirà in diretta, per l’intera giornata, le operazioni di voto con collegamenti dai 69 seggi presenti su tutto il territorio cittadino. News, curiosità e aggiornamenti sull’affluenza alle urne. Dalle 23 in poi, invece, ci sarà la consueta diretta con lo spoglio in tempo reale attraverso i dati che giungeranno alla nostra redazione direttamente dai seggi. Per seguire la sfida (attraverso dispositivi mobili quali smartphone e tablet o con pc) tra i candidati a sindaco Paolo Ismeno e Luigi Manzoni basterà cliccare sul seguente link:

https://cronacaflegrea.altervista.org/wp-content/ballottaggioPozzuoli2022/