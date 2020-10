RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO – Vorrei segnalare una cosa che secondo me è inaccettabile. Mio marito investito da un’auto pirata e che oggi dovrebbe fare una fisioterapia per poter muovere la gamba rischia di non muoverla più perché le strutture pubbliche che dovrebbero fare questo non accettano più nuove persone a causa Covid. Ma chi non ha la possibilità di pagarsi un fisioterapista privato che fa? Muore a sé stesso? Ma stiamo scherzando? Cioè mio marito rischia di non muovere più la gamba perché le strutture pubbliche non accettano più persone e noi non avendo la possibilità di pagare un fisioterapista privato dobbiamo solo morire? (Nunzia F.)