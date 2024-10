LA DENUNCIA/ «I marciapiedi a Pozzuoli sono un disastro»

POZZUOLI – Riceviamo e pubblichiamo: «Gentile direttore, sono un abitante di Licola e voglio segnalarti lo scempio dei marciapiedi nel nostro quartiere ma anche nel resto della città di Pozzuoli. Nella foto che ho scattato questa mattina (2 ottobre 2024) può vedere lo stato pietoso dei marciapiedi a Licola Borgo che sono ormai impraticabili. Qui si trovano nella stessa situazione di quelli di Arco felice (ho visto la segnalazione di ieri sera) e di tanti altri in vari punti della città. Ormai è chiaro che l’amministrazione comunale sia in affanno, non riesce nemmeno più a gestire l’ordinaria amministrazione. Questa è una vergogna che non meritiamo, noi di Licola non vogliamo essere cittadini di serie B». (Luca A.)