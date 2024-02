La Coppa Nisida verso il 2026: “Napoli Capitale Europea dello Sport”

NAPOLI – Domenica 18 febbraio, dalle 9 alle 15, nello specchio d’acqua antistante il Circolo Ilva Bagnoli si svolgerà la 25° edizione della Coppa Nisida. Oltre le tradizionali gare Canottaggio e Canoa a cui parteciperanno anche i ragazzi Special Olympics, l’evento comprende esibizioni sportive nelle discipline di Tennis, Lotta e Pattinaggio artistico. Per sottolineare la stretta connessione tra Sport, Ambiente, Salute e Solidarietà sociale, saranno presenti la ABC a.s., Marevivo, Area Marina Protetta della Gaiola, Scugnizzi a vela, l’AVIS. La manifestazione è patrocinata dal CONI, dal Consiglio Regionale Campania, dal Comune di Napoli, dal Comitato Italiano Paralimpico; si avvale del partenariato con le Federazioni sportive e numerose altre Associazioni, tra cui la UISP, la Lega Navale, Volontari della Protezione Civile, la Fondazione AdAstra e del sostegno della Contemporastudio di ASAD Ventrella. È annunciata la partecipazione di autorità rappresentative del mondo dello Sport e delle Istituzioni di governo regionale e cittadino. «Con la sua storia ultracentenaria e il suo impegno sociale -ha dichiarato il Presidente Giovanni Capasso- il Circolo ILVA intende contribuire affinché Napoli si presenti all’appuntamento del 2026 esaltando i suoi caratteri di Città Europea dello Sport per tutti».