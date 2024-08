Incidente tra Licola e Varcaturo: non ce l’ha fatta la 21enne alla guida della moto, è morta all’ospedale di Pozzuoli

POZZUOLI – Non ce l’ha fatta C.P., la 21enne rimasta coinvolta ieri in un incidente stradale in via Madonna del Pantano. La giovane è deceduta nel primo pomeriggio di oggi nel reparto di rianimazione dell’ospedale Santa Maria delle Grazie dove era giunta in condizioni disperate ieri mattina in seguito allo scontro tra il motorino su cui era alla guida e un’automobile. Troppo gravi le ferite riportate nel violento impatto. Sulla salma è stata disposta l’autopsia da parte del pm di turno e il trasferimento presso il centro di medicina legale del II Policlinico di Napoli.

LE INDAGINI – Sull’episodio indaga la Polizia Municipale di Giugliano. Indagato per omicidio stradale il conducente dell’automobile, un 31enne di Giugliano anch’egli rimasto ferito e trasferito in ospedale in codice giallo. L’incidente tra i due veicoli è avvenuto lungo lo stradone che collega le frazioni di Licola, Varcaturo e Lago Patria. (seguiranno approfondimenti)