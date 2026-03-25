Incidente sul pontone galleggiante a Pozzuoli: due operai feriti, uno è gravissimo

POZZUOLI – Grave incidente al porto di Pozzuoli. Nella tarda mattinata di oggi una catena si è spezzata da una gru finendo addosso a due operai di una ditta privata impegnati negli ultimi lavori al pontone galleggiante. Ad avere la peggio è stato un 39enne che versa in gravi condizioni all’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli. Ferito anche un altro collega che si trovava sul pontone insieme a lui. Sul posto sono giunti i sanitari del 118, Polizia e Capitaneria di Porto. Si va verso il sequestro della struttura che venerdì doveva essere inaugurata dal Ministro per la Protezione civile Nello Musumeci. *seguiranno aggiornamenti