In arrivo a Pozzuoli la sexy-pasticceria con dolci a forma di pene e vagina – LE FOTO

POZZUOLI – Dolci, gelati e semifreddi a forma di pene e vagina. Sono i prodotti vincenti nonché marchi di fabbrica di “Ventinove”, la pasticceria sexy che in estate aprirà i battenti a Pozzuoli. La città flegrea, infatti, ospiterà il terzo punto vendita (dopo Aversa e Lecce) del marchio nato da un’idea dell’imprenditrice 45enne Ida Iorio.

LA POLEMICA – Un pò come accadde a Pozzuoli per il “Parco dell’Amore” osteggiato dall’allora sindaco Vincenzo Figliolia e dal Vescovo, l’idea della Iorio non sarebbe stata gradita a Formia, dove anche lì- second quanto raccontato dall’imprenditrice sui suoi canali sociali, anche in questo caso il Vescovo e il sindaco si sarebbero opposti all’apertura del “Ventinove”. La domanda a questo punto nasce spontanea: cosa accadrà a Pozzuoli? Ai posteri l’ardua sentenza…