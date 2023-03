Il Comune di Quarto aderisce all’iniziativa “Posto occupato” contro la violenza sulle donne

QUARTO – Il Comune di Quarto aderisce all’iniziativa “Posto Occupato”. Un gesto concreto di vicinanza alle donne vittime di violenza. «Nella nostra aula consiliare ci sarà un posto riservato a loro, per ricordarci che ogni giorno dobbiamo lavorare per costruire un modello di società in cui ogni donna si senta libera», è il commento del sindaco, Antonio Sabino. Nel parlamentino cittadino sarà sempre lasciato un posto “vuoto”, in cui nessuno potrà sedere, per ricordare le tante donne che non ci sono più.

L’INIZIATIVA – Partita nel 2013 da Rometta, piccolo comune in provincia di Messina, su iniziativa di Maria Andaloro, Posto Occupato è una campagna virale, gratuita, che ha l’obiettivo di mantenere alta l’attenzione dell’opinione pubblica sul fenomeno della violenza di genere. Non si contano le donne che ogni giorno subiscono violenza fisica e psicologica, ma anche economica, sessuale e religiosa; tante quelle perseguitate; troppe quelle assassinate. «Ogni anima violata, ogni donna abusata, ogni vita spezzata non è mai “lontana” da noi. Prendiamo quella indignazione collettiva e trasformiamola in azione concreta: occupiamo un posto a teatro, al cinema, all’università, in un parco ed ovunque si possa – dichiarano i promotori dell’iniziativa ‘approdata’ anche a Quarto – Quel posto sarà riservato per sempre ad una donna che avrebbe voluto, potuto e dovuto essere lì: sarà un segno, un monito silenzioso, voce per chi non ha più voce, che suggerisce a tutti di non sottovalutare mai i segnali della violenza e non voltarsi mai dall’altra parte».