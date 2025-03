Il comune di Pozzuoli ha chiuso la sala giochi del clan Di Costanzo

POZZUOLI – Dopo il sequestro dei carabinieri arriva la chiusura da parte del comune di Pozzuoli per la “Via Napoli Game”, sala giochi gestita da D.C.G, personaggio già noto alle forze dell’ordine con precedenti per estorsione. Il locale era diventato da tempo luogo di ritrovo per gli affiliati al clan Di Costanzo di via Napoli, storico gruppo camorristico che fa capo al boss Francesco Saverio Di Costanzo detto “o cecato”. La chiusura è arrivata dopo i controlli effettuati dai carabinieri della stazione di Pozzuoli ad inizio febbraio durante i quali furono rilevate una serie di irregolarità, tra cui la mancanza delle autorizzazioni. In quell’occasione diverse persone furono identificate nei locale in via Traversa Corso Umberto I., mentre il gestore fu denunciato.

LA DISPOSIZIONE – In seguito al verbale redatto dai militari ieri sera è arrivata l’ordinanza di cessazione attività per la sala giochi, dovuta al mancato possesso della licenza e delle necessarie autorizzazioni amministrative.