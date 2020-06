RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO – Questi erano i lampioni accesi alle 17 di ieri, così come tutti quelli sul porto di Pozzuoli. Considerando che fino alle 21 non occorrono (e chissà da quanto erano accesi), moltiplicate le ore di spreco per i giorni a venire, lascio a voi calcolare lo spreco di corrente pagato dal Comune, quindi da tutti noi…Perchè?