Hashish all’interno di un cofanetto per orologi, 45enne ristretta nel carcere di Pozzuoli

VARCATURO – I carabinieri della stazione di Varcaturo hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio Maria Rosaria Giaquinto, 45enne di Giugliano in Campania. Durante una perquisizione nella sua abitazione i militari hanno rinvenuto 95 grammi di hashish all’interno di un cofanetto per orologi. Con la droga, già suddivisa in dosi, anche un bilancino di precisione. La donna è ora ristretta nel carcere di Pozzuoli, in attesa dell’udienza di convalida.