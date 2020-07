PROCIDA – E’ una 20enne residente a Pozzuoli la giovane investita da un motoscafo a Procida, in località “Corricella”. Nell’impatto con il natante la ragazza ha riportato una ferita lacero contusa al volto e un trauma cranico. Soccorsa, è stata trasferita in ospedale ma le sue condizioni non sono ritenute preoccupanti. Poco dopo gli uomini della Guardia costiera di Procida, guidati dal capitano Calogero Caparezza, hanno individuato i diportisti a bordo dell’imbarcazione che ha investito la ragazza. Il conducente è stato sottoposto al test alcolemico ed a quello per l’eventuale assunzione di stupefacenti.