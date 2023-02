Gestione illecita dei rifiuti, denunciato un 60enne di Pozzuoli

POZZUOLI – È accusato di aver trasportato rifiuti con mezzi non autorizzati. Un 60enne di Pozzuoli, titolare di una ditta a Giugliano, è stato denunciato nell’ambito di un’operazione di controllo disposta dai carabinieri del Gruppo Forestale di Napoli L’uomo, che risulta iscritto all’albo gestori ambientali, avrebbe fatto uso di ‘carrozzerie’ mobili non autorizzate. Il reato contestato è gestione illecita di rifiuti. Nel corso dell’intervento effettuato in via Montenuovo Licola Patria, a Pozzuoli, sono finiti sotto sequestro tre mezzi adibiti al trasporto, le attrezzature in uso e quattro cassoni con rifiuti edili.

L’OPERAZIONE – I militari della stazione carabinieri forestale di Napoli sono intervenuti anche a Caivano – zona Asi Pascarola, dove un 55enne è stato denunciato perché avrebbe effettuato senza autorizzazione lavori edili. L’uomo è accusato di aver realizzato una recinzione perimetrale costituita da muratura a un fondo di sua proprietà, con destinazione urbanistica “frutteto”. I militari hanno proceduto al sequestrato del fondo e del cantiere di 4000 metri quadrati.