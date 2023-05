«Gemellaggio» tra Monte di Procida e la città di Princeton nel New Jersey

MONTE DI PROCIDA – Nuovo “gemellaggio” per Monte di Procida negli Usa, dove il sindaco Peppe Pugliese è in viaggio con una delegazione di amministratori del piccolo comune flegreo. Pugliese ha incontrato nei giorni scorsi Mark Freda, sindaco della città di Princeton nel New Jersey, dove vivono molti montesi emigrati negli states, con cui ha stipulato un accordo che prevede scambi e collaborazioni tra le due città in ambito culturale, sociale e sportivo. “E’ un onore per noi montesi essere partner della città che ospita una delle più importanti università del mondo. E’ questa la ricchezza della nostra gente: esserci sempre, arricchirsi di competenze e relazioni, accade ai montesi di Princeton dove la nostra comunità è rispettata e amata e perfettamente integrata.” ha fatto sapere lo stesso primo cittadino Peppe Pugliese.