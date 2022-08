POZZUOLI – Ladri e vandali scatenati a Pozzuoli. Un nuovo raid è stato perpetrato ieri sera nella zona di Lucrino dove sono stati mandati in frantumi i finestrini di diverse auto. L’appello è stato pubblicato sui social da una delle ‘vittime’. Dai veicoli – secondo una prima ricostruzione dei fatti – non sarebbe stato portato via nulla. C’è chi sostiene, infatti, che in macchina erano presenti monete e scarpe e chi ancora aveva un rubinetto di ottone nel cofano. Tutto è rimasto al proprio posto. Ieri pomeriggio, invece, la zona tra Lucrino e Arco Felice è balzata agli onori della cronaca per un furto ai danni di tre giovani tedeschi, la cui auto è stata danneggiata e completamente svaligiata. Al ritorno dalla spiaggia i turisti hanno trovato i vetri della vettura mandati in frantumi. Poco prima i ladri avevano portato via di tutto: le valigie con gli indumenti, effetti personali e un drone che avevano portato dalla Germania per riprendere le bellezze dell’area flegrea.