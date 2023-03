Festa della donna con neomelodici a Licola: fan distruggono le vetrate di un locale

LICOLA – Ressa alla festa della donna per la presenza di una decina di cantanti neomelodici a Licola. E’ accaduto in un locale di via Madonna del Pantano, dove alcune fans per raggiungere i loro beniamini hanno danneggiato le vetrate del locale. A denunciare l’episodio andato in scena ieri sera è stato il deputato Francesco Emilio Borrelli insieme al conduttore radiofonico Gianni Simioli. A farne le spese, è stato il locale “Napoli Food Guest” di via Madonna del Pantano a Licola che ha organizzato la serata con una decina di cantanti neomelodici. Alcune di loro hanno addirittura superato con la forza gli uomini della sicurezza e distrutto le vetrate di ingresso del locale.

LA DENUNCIA – «Scene allucinanti – dichiarano Borrelli e Simioli – che speravamo di non vedere più. Purtroppo anche la festa della donna è diventato il pretesto per sfogare i peggiori istinti violenti e bestiali. Ma che divertimento c’è a comportarsi in questo modo?»