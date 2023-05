Elezioni a Quarto, Vincenzo Biondi è il consigliere più votato

QUARTO – È Vincenzo Biondi il candidato consigliere comunale più suffragato di Quarto. Eletto fra le file della civica “Insieme – Sabino sindaco”, l’ex assessore ha ottenuto ben 1.065 voti. Dietro di lui Immacolata Carandente Tartaglia che ha incassato 1.041 preferenze. «Cari amici, non posso non ringraziarvi per l’enorme consenso che mi avete attribuito. Questo è per me un onore e una grande responsabilità nei vostri confronti. Non vedo l’ora di mettermi a lavoro». Con queste parole Vincenzo Biondi ha ringraziato i cittadini di Quarto per l’exploit ottenuto alle scorse elezioni.

IL NUOVO CONSIGLIO COMUNALE – Sono 18 i consiglieri comunali di maggioranza. Al fianco del primo cittadino Antonio Sabino vi sono Giovanni De Vivo, Angela Di Francesco, Vittoria Carandente, Antonio Esposito, Giovanni Cecere, Adele Goliuso e Anna Riccio del Partito Democratico. Cinque gli esponenti della civica “Insieme”: Vincenzo Biondi, Immacolata Carandente Tartaglia, Enzo Nunziale, Angela Perna e Crescenzo Carputo. Tre i consiglieri eletti del movimento “Quarto libera” Fabio Musella, Nunzio Felaco e Castrese Cavallo; due della lista “Secone un’altra città” Davide Secone e Giuseppina Rollin. Eletto anche Andrea Varchetta del Movimento Cinque Stelle. Tra i banchi della minoranza, invece, ci saranno gli aspiranti sindaci sconfitti da Sabino: Massimo Carandente Giarrusso, Giuseppe Martusciello e Rosa Capuozzo. Al fianco di Giarrusso due consiglieri di “Avanti Quarto” Vincenzo Sabatino e Maria Rosaria Bacchetta e uno di “Quarto Rinasce” Lucia Brescia.