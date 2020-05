POZZUOLI – Chiuso per sabato e domenica il lungomare di via Napoli. L’ufficialità è arrivata poco fa, dopo la firma dell’ordinanza che dispone la totale chiusura del lungomare Pertini e del tratto di passeggiata che va da “Vicienzo a Mare” fino ai piedi del Rione Terra nelle giornate di sabato 16 e domenica 17 maggio. Il divieto quindi interessa tutte le aree della passeggiata a mare e quelle a verde, specificando che le aree attrezzate per il gioco dei bambini, così come quelle sportive, sono chiuse e che non è consentito dare luogo ad ogni forma di assembramento e svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto nei luoghi e nei giorni indicati. Nello stesso provvedimento il primo cittadino conferma anche la chiusura di Villa Avellino, dell’Oasi di Monte Nuovo e del Parco Urbano di via Vecchia delle Vigne “fino alla definizione del necessario contingentamento degli ingressi”. Il mancato rispetto dell’ordinanza comporta il pagamento di una sanzione amministrativa che va da 400 a 3000 euro.

L’ANNUNCIO DEL SINDACO – «Così come avevo preannunciato, ho firmato l’ordinanza di chiusura del lungomare per il prossimo fine settimana. La decisione è stata inevitabile dopo quanto si è verificato sabato e domenica scorsi con assembramenti e comportamenti non corretti assunti senza responsabilità da tanti cittadini e in spregio dei sacrifici fatti in questi mesi per affrontare l’emergenza sanitaria. –ha dichiarato dal sindaco di Pozzuoli Vincenzo Figliolia– E’ vero che probabilmente gli affollamenti registrati nel weekend sono stati condizionati in qualche modo da chi è arrivato dalla zona di Bagnoli, dove è rimasto chiuso il pontile nord destinato alla passeggiata, ma ho voluto adottare questo provvedimento anche come monito per coloro che hanno interpretato l’allentamento delle misure anti covid come un’uscita dalla fase emergenziale. Non siamo ancora al ‘liberi tutti’. Chi esce di casa per fare una passeggiata lo deve fare nel vero senso del termine e indossando la mascherina. Bisogna capire che il rischio contagio esiste sempre e occorre continuare a rispettare le regole se vogliamo debellare definitivamente il virus. Noi stiamo facendo di tutto per far tornare la città, piano piano e nel migliore dei modi possibili, alla normalità. E in questo senso preannuncio anche che da lunedì 18 maggio riapriremo i parcheggi Multipiano e del Molo Caligoliano, in attesa di vedere anche quali altre decisioni prenderanno il governo e la Regione Campania».