Due studentesse del Liceo Cartesio di Giugliano premiate al I Agone Omerico

GIUGLIANO – Traduzione e commento di un brano tratto dall’Iliade. In questo è consistita la prova della I edizione dell’Agone Omerico intitolato Ἔπεα πτερόεντα (Parole alate), competizione di lingua e cultura greca, organizzata dal Liceo Plinio Seniore di Castellammare di Stabia, in collaborazione con l’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” e con il patrocinio della Consulta Universitaria del Greco. Una commissione presieduta dal prof. Giuseppe Nardiello (Università Vanvitelli), che ha espresso apprezzamenti per l’impegno mostrato dai concorrenti, in occasione della cerimonia di premiazione, svoltasi a Castellammare venerdì 28 marzo, presso il Salone Letterario della Banca Stabiese, ha assegnato terzo premio e menzione d’onore rispettivamente ad Angelica Di Nardo e a Sarah Mazzucchiello, due studentesse del Liceo Classico Renato Cartesio di Villaricca/Giugliano, che sono state seguite nel loro percorso di preparazione alla competizione dalle prof.sse Laura Saccone e Simona Manzella. Il concorso, promosso grazie all’iniziativa della prof.ssa Anna D’Auria, nasce con l’intento di diffondere e incentivare lo studio della lingua greca, proponendo il binomio competizione-talento per valorizzare le eccellenze e motivare i ragazzi ad esplorare le radici del pensiero moderno, della letteratura e della cultura umanistica e scientifica.