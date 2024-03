«Donna è…» a Bacoli storia, arte e musica per narrare il lavoro delle donne

BACOLI – Continuano le iniziative per #marzoinrosa. Domani, giovedì 7 marzo, alle 10:30, presso sala Ostrichina al Fusaro, si terrà l’evento “Donna è…”, organizzato dalla P&P Academy di Anna Paparone e del dottor Antonello Amarone in collaborazione con l’amministrazione comunale di Bacoli rappresentato dal sindaco Josi della Ragione e dalla consigliera Carmela Anzalone. Quest’anno, storia, moda, arte e musica saranno i fili conduttori di una narrazione nuova e originale sul lavoro delle donne e su quello che rappresentano nel mondo delle professioni, delle arti e della società in generale. Performance ispirata alle donne del cinema, all’arte e alla lotta alla violenza di genere porterà in scena gli splendidi abiti disegnati e realizzati dagli istituti scolastici superiori Don Geremia Piscopo, Marconi di Giugliano, Marconi di Torre Annunziata e Bernini De Sanctis, il Niglio di Frattamaggiore ,il Dalla Chiesa di Afragola ,Caravaggio San Giuseppe Vesuviano e faranno da cornice gli altri istituti che con rappresentazioni di musica ,poesia e cartelloni renderanno unica e straordinaria la casina Vanvitelliana il Pitagora e il Pareto di Pozzuoli, il Seneca del Fusaro, l’istituto Capraro di Procida, il Mennella di Ischia, la scuola Rita Levi di Montalcini di Quarto ed i circoli didattici del IC 4 Pergolesi e il IC8 Oriani Diaz e le detenute della casa circondariale con le allieve dell’accademia P&P sfileranno i capi di Elle Boutique. Verranno realizzati laboratori didattici e la presentazione di un libro scritto da Giusy D’Isanto che parla di donne per le donne e vi saranno le visite guidate

LA MANIFESTAZIONE – Nel corso dell’evento, saranno premiate alcune donne campane che rappresentano l’eccellenza nei rispettivi settori e sarà conferito un riconoscimento particolare alla Direttrice della Casa Circondariale Femminile di Pozzuoli che tanto ha fatto e sta facendo per la crescita umana, culturale e professionale delle detenute. L’evento è patrocinato da Regione Campania, Consiglio regionale della Campania, Consulta regionale per la condizione della donna della Regione Campania e dai Comuni di Bacoli, Monte di Procida, Giugliano, Quarto e Ischia, Procida, Lacco Ameno; Casamicciola, Cisl, Fistel Cisl e supportato dai centri Cav Non Da sola e Nirvana, LGBT Pozzuoli e S.O.S Ragazze Nessunaesclusa.