Disagio giovanile e baby gang: grande partecipazione ad Agnano

AGNANO – Ieri, presso l’Istituto Statale Gentileschi ad Agnano, si è tenuto un convegno dal titolo “Disagio giovanile e baby gang”, organizzato dall’Associazione DDN (Diritti Dei Napoletani) di Danila De Novellis. Straordinaria la platea di giovani interessati a capire in cosa consiste la criminalità minorile, che cosa sta accadendo tra i giovani, qual è l’ impatto sociale che il web produce sui giovani. Come mai i giovani sono portati ad identificarsi con gli “Eroi Negativi”? Come viene “curata” la criminalità minorile? Lo sport può salvare dalla strada tanti ragazzi? Sono le domane a cui i professionisti del settore hanno dato alla platea. Ospiti della giornata: Gianluca Guida, direttore del carcere di Nisida; Antonino Salvia, funzionario del Ministero della Giustizia Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, le dottoresse Capozzi e Izzo, rispettivamente psicologa e psicoterapeuta presso la Cooperativa Sociale “Il Quadrifoglio”; il campione italiano di box, Carlo de Novellis; il campione italiano di Body Building, Rosario Salese.