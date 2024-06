Dal comune di Pozzuoli richieste di assistenza alloggiativa per gli sfollati

POZZUOLI – Con una lettera datata 7 giugno il comune di Pozzuoli ha chiesto al Prefetto di Napoli sostegni per gli sfollati. In particolare il sindaco, per superare le difficoltà dei tanti cittadini sgomberati, legate soprattutto alla distanza delle strutture alberghiere disponibili e all’inadeguato numero di camere, ha evidenziato la necessità di prevedere soluzioni alternative di assistenza alloggiativa, a partire dall’erogazione di un apposito contributo per l’autonoma sistemazione.

LA RICHIESTA – «Di concerto con la Protezione Civile Regionale, – ha fatto sapere Manzoni – la scorsa settimana abbiamo sollecitato il Prefetto di Napoli in tale direzione, richiedendo anche un contributo economico aggiuntivo per i nuclei familiari in cui siano presenti persone con disabilità. In questa fase di emergenza, è mio dovere garantire a tutti i cittadini, soprattutto a quelli in situazioni di fragilità, la conciliazione delle esigenze di vita, di lavoro e di cura, facilitando un loro avvicinamento e condizioni abitative adeguate. Il Prefetto ha condiviso la mia istanza e ha immediatamente richiesto al Dipartimento Nazionale di Protezione Civile di autorizzare la concessione del contributo, nonostante non vi sia una dichiarazione di emergenza nazionale. In attesa di ricevere l’assenso, ci stiamo già adoperando per trovare soluzioni che facilitino l’accesso alla misura da parte dei cittadini i cui immobili risultino inagibili. A tal fine, stiamo procedendo alla stipula di un’apposita convenzione con i Caf che assisteranno gratuitamente le famiglie nella compilazione dei moduli di richiesta per l’erogazione del contributo. Le questioni che stiamo affrontando sono tante e complesse. Continuo a lavorare quotidianamente – ha concluso il sindaco – per trovare le migliori soluzioni ai problemi dei cittadini che, nonostante i disagi, l’ansia e la preoccupazione, stanno mostrando grande senso di responsabilità in questo difficile momento».