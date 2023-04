Cumana, piano per Pasqua: corse nel pomeriggio per Pozzuoli

POZZUOLI – Nella giornata di Pasqua la linea Eav “su ferro” svolgerà servizio regolare in mattinata. Le corse sulla linea flegrea saranno effettuate dalle ore 06:30 fino alle ore 14:00. Nel pomeriggio di domenica, dopo una sosta, a partire dalle ore 16:00 circa, il servizio ferroviario sarà poi attivo sulla linea Vesuviana per Sorrento e sulla linea Cumana per Torregaveta fino a fine servizio. Nella giornata del 10 aprile 2023 (Lunedì in Albis) il servizio si svolgerà regolarmente.

PRIME E ULTIME PARTENZE A PASQUA – Prime partenze linea Cumana: da Fuorigrotta per Torregaveta straord. 90648 ore 06:50; da Fuorigrotta per Montesanto straord. 90637 ore 06:39; da Montesanto per Torregaveta ore 07:21; da Torregaveta per Montesanto ore 07:34. Prime partenze linea Circumflegrea: da Montesanto per Licola ore 06:48 e da Licola per Montesanto ore 07:56. Ultime partenze linea Cumana: da Montesanto per Torregaveta ore 12:41 e da Torregaveta per Montesanto ore 13:34. Ultime partenze linea Circumflegrea: da Montesanto per Licola ore 12:24; da Montesanto per Quarto straord. 51248 ore 12:48 e da Licola per Montesanto ore 13:32; prime partenze Linea Cumana: da Montesanto per Torregaveta ore 16:01 e da Torregaveta per Montesanto ore 16:14.