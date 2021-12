POZZUOLI – Due bambini della scuola elementare “Oriani” di Licola e un bidello della media “De Amicis-Diaz” di Monterusciello sono, in ordine di tempo, gli ultimi contagiati nelle scuole di Pozzuoli. Nel primo caso si tratta di due bambini di otto anni che, secondo la ricostruzione dei link epidemiologici, si sarebbero contagiati nelle rispettive famiglie. Altro caso, invece, è quello del bidello della scuola media che, come tutti gli operatori scolastici, ha contratto il covid-19 nonostante la doppia dose di vaccino. Tutti e tre i positivi sono in buone condizioni di salute. In entrambi gli istituti sono stati attivati i protocolli previsti dall’Asl Napoli 2 Nord con l’attivazione della DAD per gli alunni della classe interessata dai contagi e la sanificazione degli ambienti.