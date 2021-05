POZZUOLI – Torna ad allungarsi il triste elenco dei decessi causati dal Covid-19 sul territorio di Pozzuoli. Un’altra persona è stata strappata alla vita dal virus. A comunicarlo è il sindaco Vincenzo Figliolia che ha espresso la sua vicinanza alla famiglia. Dall’inizio della pandemia ad oggi 78 puteolani non ce l’hanno fatta. I cittadini attualmente positivi sono 468, di cui 464 in isolamento domiciliare e 4 ospedalizzati. Nella giornata di ieri in Campania 943 persone sono risultate positive al Covid (591 asintomatici e 352 sintomatici). Risulta in salita il rapporto tra positivi e tamponi molecolari.