POZZUOLI – Primi segnali di ripresa a Pozzuoli. Nelle ultime 24 ore il numero dei guariti supera quello dei positivi. Sono 42 le persone che sono guarite definitivamente dal coronavirus; 41, invece, coloro che hanno contratto il Covid-19. Ben 374 i tamponi effettuati. «Sul territorio sono stati intensificati i controlli per il rispetto delle norme anticontagio – fa sapere il sindaco Vincenzo Figliolia – . Giochiamo tutti insieme questa partita e vinciamola- Non dimentichiamo mai di indossare la mascherina, lavare frequentemente le mani e non fare affollamenti». I cittadini attualmente positivi a Pozzuoli sono 1662. Dall’inizio della pandemia ad oggi, invece, sono 2200 i puteolani ad aver contratto il coronavirus.

IN CAMPANIA – Ieri oltre tremila positivi in Campania. Rispetto agli ultimi giorni la curva del contagio è in leggero aumento. I casi riscontrati nelle ultime 24 ore sono 3.008: 2.681 asintomatici e 327 sintomatici. I posti letto di degenza disponibili sono 3.160 tra posti letto Covid e offerta privata, mentre quelli occupati sono 2.212.