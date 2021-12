POZZUOLI – Un 44enne di Pozzuoli è morto questo pomeriggio all’ospedale “Santa Maria delle Grazie” dove era giunto in mattinata in seguito a una crisi respiratoria dovuta a un’infezione da covid-19. E’ deceduto poche ore dopo il ricovero. Da quanto si apprende da fonti ospedaliere l’uomo non si sarebbe sottoposto al ciclo di vaccinazioni. Si tratta della vittima numero 101 a Pozzuoli dall’inizio dell’emergenza sanitaria.