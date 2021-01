POZZUOLI – Quaranta positivi e 51 guariti negli ultimi due giorni a Pozzuoli. È il bilancio del 31 dicembre e 1 gennaio fornito dall’Asl Napoli 2 Nord su un totale di 581 tamponi processati. In particolare nell’ultimo giorno del 2020 su 314 tamponi 23 persone sono risultate positive, mentre nel primo giorno del 2021 su 267 tamponi processati 17 persone sono risultate positive. Ad oggi il totale dei contagi in città è pari a 1378 di cui 18 risultano ancora ricoverati in ospedale.