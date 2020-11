QUARTO – Ci sono altri 29 nuovi positivi a Quarto. Lo ha reso noto in serata il sindaco Antonio Sabino che ha fatto il bilancio sull’emergenza in città. Attualmente i casi nel comune flegreo sono 256, tutti in isolamento domiciliare mentre sono saliti a 370 i positivi dall’inizio della pandemia che ha provocato anche 5 decessi.