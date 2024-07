“Come vapore acqueo”: il nuovo libro della bacolese Annalisa Illiano -LA VIDEO INTERVISTA

BACOLI – Disponibile su diverse piattaforme di distribuzione online (e a breve anche nelle librerie) “Come vapore acqueo” (Volturnia Edizioni, 146 pp., con prefazione di Nicola Magliulo), una raccolta di racconti brevi scritti dalla bacolese Annalisa Illiano, preside (a partire dal 1° settembre passerà dalla dirigenza dell’Istituto “Oriani-Diaz” a quella dell’Istituto “G. Tassinari” di Pozzuoli), traduttrice, autrice di testi per bambini, di saggi e contributi culturali. Storie di bambini e adolescenti fragili, spesso catapultati con violenza nel mondo degli adulti con il quale sono costretti a confrontarsi in modo brusco e prematuro, creature evanescenti come vapore acqueo, ma al contempo desiderose di spiccare il volo e di fantasticare un futuro migliore, anche quando la realtà rende difficili le loro aspirazioni. Personaggi intensi che lasciano il segno e sottendono il tentativo di scandagliare, in modo sottile e mai superficiale, le delicate dinamiche emotive degli adolescenti: un mondo che, nella sua attività di docente prima e di dirigente poi, la Illiano ha conosciuto da vicino. Dei motivi ispiratori del libro l’autrice ci ha parlato nella seguente intervista-video, offrendo interessanti spunti di riflessione sulle nuove generazioni.

LA VIDEO INTERVISTA